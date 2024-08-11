3 гроша 1813 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1813 года со знаком IB. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5000 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

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