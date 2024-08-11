Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1813 года IB (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 1,139,325
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 3 гроша
- Год 1813
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1813 года со знаком IB. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5000 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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