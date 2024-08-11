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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1813 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 3 гроша 1813 года IB - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 3 гроша 1813 года IB - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 1,139,325

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1813
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1813 года со знаком IB. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5000 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
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Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 45 PLN
Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Rauch - September 19, 2020
Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Solidus Numismatik - June 21, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 3 гроша 1813 IB на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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