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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1813 года "Осада Замостья". Четыре строки (Польша, Варшавское герцогство)

Разновидность: Четыре строки

Аверс монеты - 2 злотых 1813 года "Осада Замостья" Четыре строки - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 2 злотых 1813 года "Осада Замостья" Четыре строки - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,600)
  • Вес 10,7 гр
  • Чистого серебра (0,2064 oz) 6,42 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 7,830

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1813
  • Монетный двор Замостье
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1813 года "Осада Замостья". Четыре строки. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства. Рекорд цены принадлежит лоту 403A проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 38000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
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  • GGN (1)
  • Niemczyk (3)
  • Wójcicki (2)
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
3232 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
8925 $
Цена в валюте аукциона 38000 PLN
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе GGN - April 12, 1997
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе GGN - April 12, 1997
Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1813 "Осада Замостья" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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