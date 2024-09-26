Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1813 года "Осада Замостья". Четыре строки (Польша, Варшавское герцогство)
Разновидность: Четыре строки
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,600)
- Вес 10,7 гр
- Чистого серебра (0,2064 oz) 6,42 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 7,830
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 2 злотых
- Год 1813
- Монетный двор Замостье
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1813 года "Осада Замостья". Четыре строки. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства. Рекорд цены принадлежит лоту 403A проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 38000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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