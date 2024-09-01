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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1/6 талера 1813 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 1/6 талера 1813 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 1/6 талера 1813 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,532)
  • Вес 4,9 гр
  • Чистого серебра (0,0838 oz) 2,6068 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 105,815

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1813
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/6 талера 1813 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 13000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (6)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • WCN (1)
Польша 1/6 талера 1813 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1/6 талера 1813 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
2362 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Польша 1/6 талера 1813 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1/6 талера 1813 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
1220 $
Цена в валюте аукциона 5400 PLN
Польша 1/6 талера 1813 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1/6 талера 1813 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/6 талера 1813 IB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 1/6 талера 1813 IB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 1/6 талера 1813 IB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1/6 талера 1813 IB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Польша 1/6 талера 1813 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша 1/6 талера 1813 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/6 талера 1813 IB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 1/6 талера 1813 IB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/6 талера 1813 IB на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 1/6 талера 1813 IB на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/6 талера 1813 IB на аукционе GGN - April 23, 2005
Польша 1/6 талера 1813 IB на аукционе GGN - April 23, 2005
Продавец GGN
Дата 23 апреля 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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