Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1/6 талера 1813 года IB (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,532)
- Вес 4,9 гр
- Чистого серебра (0,0838 oz) 2,6068 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 105,815
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 1/6 талера
- Год 1813
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/6 талера 1813 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 13000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
Сохранность
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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