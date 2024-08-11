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6 грошей 1813 года "Осада Замостья". Без легенды. Без венка (Польша, Варшавское герцогство)

Разновидность: Без легенды. Без венка

Аверс монеты - 6 грошей 1813 года "Осада Замостья" Без легенды Без венка - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 6 грошей 1813 года "Осада Замостья" Без легенды Без венка - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,5 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,330

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 6 грошей
  • Год 1813
  • Монетный двор Замостье
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 6 грошей 1813 года "Осада Замостья". Без легенды. Без венка. Это медная монета периода Варшавского герцогства. Рекорд цены принадлежит лоту 2591 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5800 EUR. Торги состоялись 17 июня 2003.

Сохранность
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Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 грошей 1813 "Осада Замостья" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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