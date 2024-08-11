Польша Период: 1506-2020 1506-2020
6 грошей 1813 года "Осада Замостья". Без легенды. Без венка (Польша, Варшавское герцогство)
Разновидность: Без легенды. Без венка
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 6 грошей 1813 года "Осада Замостья". Без легенды. Без венка. Это медная монета периода Варшавского герцогства. Рекорд цены принадлежит лоту 2591 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5800 EUR. Торги состоялись 17 июня 2003.
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