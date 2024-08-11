Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1811 года IS (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,195)
- Вес 2,1 гр
- Чистого серебра (0,0132 oz) 0,4095 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 11,595,446
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 5 грошей
- Год 1811
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (159) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1811 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4800 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Дата 14 мая 2024
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Дата 14 мая 2024
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Дата 14 мая 2024
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 17 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
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Дата 17 марта 2024
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 5 марта 2024
Сохранность AU
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
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Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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