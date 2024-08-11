5 грошей 1811 года IS (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1811 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4800 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.

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