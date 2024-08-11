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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1811 года IS (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 5 грошей 1811 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 5 грошей 1811 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,195)
  • Вес 2,1 гр
  • Чистого серебра (0,0132 oz) 0,4095 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 11,595,446

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1811
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (159) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1811 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4800 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 26 PLN
Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1811 IS на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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