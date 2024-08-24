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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1811 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1811 IB
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 215
Аверс
Реверс
1/3 талера 1811 IS
Средняя цена 290 $
Продажи
0 123
Аверс
Реверс
1/6 талера 1811 IS
Средняя цена 920 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
5 грошей 1811 IS
Средняя цена 85 $
Продажи
0 159
Аверс
Реверс
5 грошей 1811 IB
Средняя цена 55 $
Продажи
0 194

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1811 IS
Средняя цена 55 $
Продажи
0 126
Аверс
Реверс
3 гроша 1811 IB
Средняя цена 55 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1 грош 1811 IS
Средняя цена 420 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
1 грош 1811 IB
Средняя цена 30 $
Продажи
0 12
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