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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1/6 талера 1811 года IS (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 1/6 талера 1811 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 1/6 талера 1811 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,532)
  • Вес 4,9 гр
  • Чистого серебра (0,0838 oz) 2,6068 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 112,865

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1811
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/6 талера 1811 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1109 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 14800 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
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Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе GGN - April 23, 2005
Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе GGN - April 23, 2005
Продавец GGN
Дата 23 апреля 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/6 талера 1811 IS на аукционе GGN - October 21, 2000
Продавец GGN
Дата 21 октября 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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