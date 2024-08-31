1/6 талера 1811 года IS (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/6 талера 1811 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1109 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 14800 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность UNC (1) AU (1) XF (5) VF (10) F (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU58 (1) Сервис NGC (1)