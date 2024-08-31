Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1/6 талера 1811 года IS (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,532)
- Вес 4,9 гр
- Чистого серебра (0,0838 oz) 2,6068 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 112,865
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 1/6 талера
- Год 1811
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/6 талера 1811 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1109 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 14800 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность F
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 23 апреля 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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