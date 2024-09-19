Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1811 года IB (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 5,478,884
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 3 гроша
- Год 1811
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1811 года со знаком IB. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе WDA - MiM за 1550 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2021.
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Сохранность (слабы)
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Дата 13 октября 2023
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Дата 13 октября 2023
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Дата 7 октября 2023
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Дата 26 сентября 2023
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Дата 3 сентября 2023
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Дата 6 июня 2023
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Дата 15 сентября 2022
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Дата 6 мая 2022
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Дата 27 апреля 2022
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