3 гроша 1811 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1811 года со знаком IB. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе WDA - MiM за 1550 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2021.

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