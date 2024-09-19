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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1811 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 3 гроша 1811 года IB - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 3 гроша 1811 года IB - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 5,478,884

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1811
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1811 года со знаком IB. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе WDA - MiM за 1550 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец WCN
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Via - March 24, 2023
Продавец Via
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 3 гроша 1811 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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