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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1/3 талера 1811 года IS (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 1/3 талера 1811 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 1/3 талера 1811 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8,66 гр
  • Чистого серебра (0,174 oz) 5,4125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 993,077

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1811
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (123)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/3 талера 1811 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 10000 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
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Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1422 $
Цена в валюте аукциона 5700 PLN
Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1/3 талера 1811 IS на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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