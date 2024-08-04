Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1/3 талера 1811 года IS (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8,66 гр
- Чистого серебра (0,174 oz) 5,4125 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 993,077
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 1/3 талера
- Год 1811
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (123)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/3 талера 1811 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 10000 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1422 $
Цена в валюте аукциона 5700 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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