1/3 талера 1811 года IS (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/3 талера 1811 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 10000 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

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