Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1811 года IB (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,7 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 4,357,763
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 1 грош
- Год 1811
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1811 года со знаком IB. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 594 проданному на аукционе WDA - MiM за 450 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.
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- Wójcicki (1)
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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