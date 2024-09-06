1 грош 1811 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1811 года со знаком IB. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 594 проданному на аукционе WDA - MiM за 450 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность VF (11) F (1)