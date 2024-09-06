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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1811 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 1 грош 1811 года IB - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 1 грош 1811 года IB - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,7 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 4,357,763

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 1 грош
  • Год 1811
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1811 года со знаком IB. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 594 проданному на аукционе WDA - MiM за 450 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (2)
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  • Stare Monety (1)
  • WCN (4)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 1 грош 1811 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1811 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1811 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1811 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1811 IB на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 1 грош 1811 IB на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 1 грош 1811 IB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 1 грош 1811 IB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1811 IB на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 1 грош 1811 IB на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1811 IB на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1 грош 1811 IB на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1811 IB на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша 1 грош 1811 IB на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1811 IB на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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