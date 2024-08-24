Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1811 года IB (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,195)
- Вес 2,1 гр
- Чистого серебра (0,0132 oz) 0,4095 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 11,595,446
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 5 грошей
- Год 1811
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (194) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1811 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 335 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3450 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.
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Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
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Дата 14 мая 2024
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Дата 14 мая 2024
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Дата 14 мая 2024
Сохранность F
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
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Дата 15 марта 2024
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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