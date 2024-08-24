5 грошей 1811 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1811 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 335 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3450 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

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