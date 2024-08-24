Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1811 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 5 грошей 1811 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 5 грошей 1811 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,195)
  • Вес 2,1 гр
  • Чистого серебра (0,0132 oz) 0,4095 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 11,595,446

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1811
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (194) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1811 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 335 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3450 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (2)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Felzmann (1)
  • Frühwald (1)
  • GGN (4)
  • Goldberg (1)
  • Janas (1)
  • Katz (4)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (20)
  • Niemczyk (13)
  • Numimarket (11)
  • Numis Poland (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (3)
  • Rare Coins (4)
  • Rzeszowski DA (16)
  • Stare Monety (23)
  • WAG (3)
  • WCN (53)
  • WDA - MiM (8)
  • Wójcicki (18)
  • Wu-eL (1)
  • Александр (2)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 185 PLN
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 5 грошей 1811 IB на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 грошей 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Варшавского герцогства Монеты Польши 1811 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 5 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск