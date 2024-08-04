Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1811 года IS (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 5,478,884
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 3 гроша
- Год 1811
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (126) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1811 года со знаком IS. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 782 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 2650 PLN. Торги состоялись 5 марта 2022.
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