3 гроша 1811 года IS (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1811 года со знаком IS. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 782 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 2650 PLN. Торги состоялись 5 марта 2022.

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