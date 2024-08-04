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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1811 года IS (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 3 гроша 1811 года IS - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 3 гроша 1811 года IS - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 5,478,884

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1811
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (126) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1811 года со знаком IS. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 782 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 2650 PLN. Торги состоялись 5 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1811 IS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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