Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1811 года IB (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,718)
- Вес 22,92 гр
- Чистого серебра (0,5291 oz) 16,4566 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 4,488
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал Талер
- Год 1811
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (215)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1811 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 893 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 35000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
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Дата 10 апреля 2024
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
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Дата 17 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 28 ноября 2023
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Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF45 PCGS
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Дата 28 ноября 2023
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Дата 7 октября 2023
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Дата 23 июня 2023
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Дата 23 июня 2023
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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