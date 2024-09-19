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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1811 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - Талер 1811 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - Талер 1811 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,718)
  • Вес 22,92 гр
  • Чистого серебра (0,5291 oz) 16,4566 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 4,488

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал Талер
  • Год 1811
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (215)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1811 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 893 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 35000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

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Польша Талер 1811 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Талер 1811 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2870 $
Цена в валюте аукциона 11500 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1275 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша Талер 1811 IB на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1811 IB на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1811 IB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Талер 1811 IB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1811 IB на аукционе Gorny & Mosch - April 10, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша Талер 1811 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Талер 1811 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша Талер 1811 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Талер 1811 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1811 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Талер 1811 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Талер 1811 IB на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Талер 1811 IB на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1811 IB на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Талер 1811 IB на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1811 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Талер 1811 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1811 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Талер 1811 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Польша Талер 1811 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Талер 1811 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1811 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Талер 1811 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1811 IB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Талер 1811 IB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1811 IB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Талер 1811 IB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1811 IB на аукционе Künker - June 23, 2023
Продавец Künker
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1811 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Талер 1811 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1811 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Талер 1811 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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