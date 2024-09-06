1 грош 1811 года IS (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1811 года со знаком IS. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6344 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 35000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

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