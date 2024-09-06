Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1811 года IS (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 1 грош 1811 года IS - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 1 грош 1811 года IS - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,7 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 4,357,763

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 1 грош
  • Год 1811
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1811 года со знаком IS. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6344 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 35000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Frühwald (1)
  • GGN (1)
  • Höhn (1)
  • Janas (1)
  • MARCINIAK (8)
  • Niemczyk (4)
  • Numimarket (13)
  • Numis Poland (2)
  • Russiancoin (1)
  • Rzeszowski DA (6)
  • Stare Monety (15)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (11)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (11)
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1811 IS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Варшавского герцогства Монеты Польши 1811 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск