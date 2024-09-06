Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1811 года IS (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,7 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 4,357,763
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 1 грош
- Год 1811
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1811 года со знаком IS. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6344 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 35000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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