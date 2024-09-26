Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1/3 талера 1810 года IS (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8,66 гр
- Чистого серебра (0,174 oz) 5,4125 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 123,277
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 1/3 талера
- Год 1810
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/3 талера 1810 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3174 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 15000 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.
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- Wójcicki (1)
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность F
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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