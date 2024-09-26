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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1/3 талера 1810 года IS (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 1/3 талера 1810 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 1/3 талера 1810 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8,66 гр
  • Чистого серебра (0,174 oz) 5,4125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 123,277

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/3 талера 1810 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3174 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 15000 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

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Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
873 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
1785 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Numedux - January 28, 2022
Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Numedux - January 28, 2022
Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Numedux - November 15, 2021
Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/3 талера 1810 IS на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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