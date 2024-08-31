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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1810 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/3 талера 1810 IS
Средняя цена 670 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
10 грошей 1810 IS
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1810 IS
Средняя цена 190 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
1 грош 1810 IS
Средняя цена 100 $
Продажи
0 41
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