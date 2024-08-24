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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1810 года IS (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 1 грош 1810 года IS - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 1 грош 1810 года IS - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,7 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 742,285

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 1 грош
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1810 года со знаком IS. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1392 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5000 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
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Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1810 IS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1810 IS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1810 IS на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 грош 1810 IS на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1810 IS на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1810 IS на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша 1 грош 1810 IS на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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