Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1810 года IS (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 1,007,667
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 3 гроша
- Год 1810
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1810 года со знаком IS. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 6500 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.
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Дата 28 ноября 2023
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Дата 28 ноября 2023
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