3 гроша 1810 года IS (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1810 года со знаком IS. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 6500 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

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