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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1810 года IS (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 3 гроша 1810 года IS - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 3 гроша 1810 года IS - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 1,007,667

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1810 года со знаком IS. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 6500 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 3 гроша 1810 IS на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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