10 грошей 1810 года IS (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1810 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25495 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2185 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

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