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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1810 года IS (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 10 грошей 1810 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 10 грошей 1810 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,195)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0182 oz) 0,5655 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1810 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25495 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2185 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1810 IS на аукционе Heritage - September 12, 2011
Польша 10 грошей 1810 IS на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?

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