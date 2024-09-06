Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1810 года IS (Польша, Варшавское герцогство)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,195)
- Вес 2,9 гр
- Чистого серебра (0,0182 oz) 0,5655 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 10 грошей
- Год 1810
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1810 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25495 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2185 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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