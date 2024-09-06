Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1814 года IB (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,718)
- Вес 22,92 гр
- Чистого серебра (0,5291 oz) 16,4566 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 13,543
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал Талер
- Год 1814
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1814 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 603 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 38000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
784 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
863 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
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Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
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