Талер 1814 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1814 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 603 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 38000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.

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