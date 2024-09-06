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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1814 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - Талер 1814 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - Талер 1814 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,718)
  • Вес 22,92 гр
  • Чистого серебра (0,5291 oz) 16,4566 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 13,543

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал Талер
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1814 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 603 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 38000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.

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Польша Талер 1814 IB на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
784 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Польша Талер 1814 IB на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
863 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Польша Талер 1814 IB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Талер 1814 IB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1814 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Талер 1814 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1814 IB на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша Талер 1814 IB на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1814 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Талер 1814 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1814 IB на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Талер 1814 IB на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1814 IB на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Талер 1814 IB на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1814 IB на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1814 IB на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1814 IB на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1814 IB на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1814 IB на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Талер 1814 IB на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1814 IB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Талер 1814 IB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1814 IB на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1814 IB на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Талер 1814 IB на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1814 IB на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Талер 1814 IB на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1814 IB на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Талер 1814 IB на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша Талер 1814 IB на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Талер 1814 IB на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1814 IB на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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