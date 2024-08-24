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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1814 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1814 IB
Средняя цена 740 $
Продажи
0 128
Аверс
Реверс
1/3 талера 1814 IB
Средняя цена 200 $
Продажи
0 171
Аверс
Реверс
1/6 талера 1814 IB
Средняя цена 310 $
Продажи
1 108

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1814 IB
Средняя цена 220 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
1 грош 1814 IB
Средняя цена 35 $
Продажи
0 45
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