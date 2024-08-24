3 гроша 1814 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1814 года со знаком IB. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 6750 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность AU (1) XF (7) VF (33) F (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU50 (1) Сервис PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Janas (1)

MARCINIAK (8)

Niemczyk (1)

Numedux (1)

Numimarket (5)

Poznański Dom Aukcyjny (1)

Rauch (3)

Russiancoin (1)

Rzeszowski DA (4)

Stare Monety (7)

WCN (6)

WDA - MiM (2)

Wójcicki (4)

Wu-eL (1)