Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1814 года IB (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 903,828
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 3 гроша
- Год 1814
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1814 года со знаком IB. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 6750 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
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Дата 27 апреля 2022
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность F
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
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Где продать?
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