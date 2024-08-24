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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1814 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 3 гроша 1814 года IB - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 3 гроша 1814 года IB - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 903,828

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1814 года со знаком IB. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 6750 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша 3 гроша 1814 IB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 гроша 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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