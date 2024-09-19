Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1814 года IB (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,7 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 3,072,000
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 1 грош
- Год 1814
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1814 года со знаком IB. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 595 проданному на аукционе WDA - MiM за 4400 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
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Дата 12 марта 2023
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Дата 10 марта 2023
Сохранность F
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Дата 31 января 2023
Сохранность XF
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Где продать?
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