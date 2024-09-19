1 грош 1814 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1814 года со знаком IB. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 595 проданному на аукционе WDA - MiM за 4400 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

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