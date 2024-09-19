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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1814 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 1 грош 1814 года IB - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 1 грош 1814 года IB - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,7 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 3,072,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 1 грош
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1814 года со знаком IB. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 595 проданному на аукционе WDA - MiM за 4400 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 35 PLN
Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1814 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1814 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1814 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1814 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1814 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1814 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша 1 грош 1814 IB на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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