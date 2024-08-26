Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1/3 талера 1814 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 1/3 талера 1814 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 1/3 талера 1814 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8,66 гр
  • Чистого серебра (0,174 oz) 5,4125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 2,167,769

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (171)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/3 талера 1814 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 7400 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (2)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (2)
  • Dorotheum (2)
  • Emporium Hamburg (2)
  • GGN (7)
  • Gorny & Mosch (4)
  • Heritage Eur (1)
  • HIRSCH (2)
  • Höhn (10)
  • Katz (1)
  • Künker (4)
  • MARCINIAK (15)
  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (22)
  • Numedux (11)
  • Numimarket (11)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (1)
  • Rzeszowski DA (10)
  • Schulman (1)
  • Sonntag (1)
  • Stare Monety (5)
  • Stary Sklep (2)
  • WAG (1)
  • WCN (38)
  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (9)
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
674 $
Цена в валюте аукциона 2700 PLN
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе Dorotheum - November 17, 2023
Продавец Dorotheum
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 1/3 талера 1814 IB на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Варшавского герцогства Монеты Польши 1814 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 1/3 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск