Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1/3 талера 1814 года IB (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8,66 гр
- Чистого серебра (0,174 oz) 5,4125 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 2,167,769
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 1/3 талера
- Год 1814
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (171)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/3 талера 1814 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 7400 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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