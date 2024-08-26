1/3 талера 1814 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/3 талера 1814 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 7400 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

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