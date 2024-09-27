Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1/6 талера 1814 года IB (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,532)
- Вес 4,9 гр
- Чистого серебра (0,0838 oz) 2,6068 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 603,393
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 1/6 талера
- Год 1814
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (108)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/6 талера 1814 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 739 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3700 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
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Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность F
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Дата 24 февраля 2024
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность F
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность F
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
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