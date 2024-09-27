1/6 талера 1814 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/6 талера 1814 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 739 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3700 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

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