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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1/6 талера 1814 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 1/6 талера 1814 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 1/6 талера 1814 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,532)
  • Вес 4,9 гр
  • Чистого серебра (0,0838 oz) 2,6068 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 603,393

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (108)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/6 талера 1814 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 739 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3700 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность F
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность F
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 470 PLN
Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Польша 1/6 талера 1814 IB на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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