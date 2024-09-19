Талер 1812 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1812 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 24000 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность UNC (3) AU (8) XF (48) VF (145) F (4) G (1) Нет оценки (20) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS61 (1) AU58 (1) AU53 (3) XF45 (3) VF25 (1) VF20 (1) DETAILS (5) Сервис NGC (10) PCGS (6)

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