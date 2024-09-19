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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1812 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - Талер 1812 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - Талер 1812 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,718)
  • Вес 22,92 гр
  • Чистого серебра (0,5291 oz) 16,4566 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 35,853

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал Талер
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (229)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1812 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 24000 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Талер 1812 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1812 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
594 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша Талер 1812 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1812 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
693 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Польша Талер 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Талер 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1812 IB на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Польша Талер 1812 IB на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1812 IB на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Талер 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша Талер 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Талер 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Талер 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1812 IB на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Талер 1812 IB на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша Талер 1812 IB на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Талер 1812 IB на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1812 IB на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1812 IB на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Талер 1812 IB на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
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Польша Талер 1812 IB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Талер 1812 IB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Польша Талер 1812 IB на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1812 IB на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1812 IB на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Талер 1812 IB на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Польша Талер 1812 IB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Талер 1812 IB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1812 IB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Талер 1812 IB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1812 IB на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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