Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1812 года IB (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,718)
- Вес 22,92 гр
- Чистого серебра (0,5291 oz) 16,4566 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 35,853
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал Талер
- Год 1812
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (229)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1812 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 24000 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
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Дата 15 марта 2024
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 26 ноября 2023
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Дата 25 ноября 2023
Сохранность AU
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Сохранность VF DETAILS NGC
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Дата 15 сентября 2023
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