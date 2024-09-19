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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1812 года

для обращения

Аверс
Реверс
1 грош 1812 M Данциг Медь
Средняя цена 150 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
1 грош 1812 M Данциг Серебро
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1812 M Данциг Медь
Средняя цена 210 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1812 M Данциг Серебро
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 16

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1812 IB
Средняя цена 5800 $
Продажи
0 145

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1812 IB
Средняя цена 870 $
Продажи
0 229
Аверс
Реверс
1/3 талера 1812 IB
Средняя цена 310 $
Продажи
0 275
Аверс
Реверс
1/6 талера 1812 IB
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
10 грошей 1812 IB
Средняя цена 280 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
5 грошей 1812 IB
Средняя цена 140 $
Продажи
0 104

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1812 IB
Средняя цена 260 $
Продажи
0 189
Аверс
Реверс
1 грош 1812 IB
Средняя цена 65 $
Продажи
0 159
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