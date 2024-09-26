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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1812 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 3 гроша 1812 года IB - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 3 гроша 1812 года IB - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 6,815,867

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (189)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1812 года со знаком IB. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 403 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 38000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
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Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 3 гроша 1812 IB на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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