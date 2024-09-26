3 гроша 1812 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1812 года со знаком IB. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 403 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 38000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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