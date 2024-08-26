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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1812 года M "Данциг". Медь (Польша, Вольный город Данциг)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - 1 грош 1812 года M "Данциг" Медь - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 1 грош 1812 года M "Данциг" Медь - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 1 грош
  • Год 1812
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1812 года "Данциг" со знаком M. Медь. Это медная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 120000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность F
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1812 "Данциг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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