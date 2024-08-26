1 грош 1812 года M "Данциг". Медь (Польша, Вольный город Данциг)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1812 года "Данциг" со знаком M. Медь. Это медная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 120000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность UNC (6) AU (3) XF (12) VF (42) F (4) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS63 (3) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (1) AU53 (1) VF35 (1) F15 (1) BN (8) Сервис NGC (8) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

COINSNET (2)

Emporium Hamburg (1)

GGN (8)

Heritage Eur (1)

Höhn (1)

Künker (2)

MARCINIAK (9)

Münz Zentrum Rheinland (2)

Niemczyk (8)

Numimarket (5)

Numis Poland (1)

PDA & PGN (1)

Poznański Dom Aukcyjny (1)

Rzeszowski DA (3)

Stare Monety (7)

Stary Sklep (1)

Stephen Album (1)

WDA - MiM (3)

Wójcicki (18)