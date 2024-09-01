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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Каталог монет Вольного города Данцига (1808-1812)

Всего добавлено монет: 11

Период чеканки Вольного города Данцига
Каталог монет Вольный город Данциг 1808-1812
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Монеты Вольного города Данцига с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Польша, Вольный город Данциг
1 грош 1809 M "Данциг". Медь
 Медь $170 - 0 76Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
1 шиллинг 1808 M "Данциг". Серебро
 Серебро $1,200 - 0 24Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
1 грош 1812 M "Данциг". Медь
 Медь $150 - 0 75Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
1 шиллинг 1808 M "Данциг". Медь
 Медь $350 - 0 61Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
Пробная 1/5 гульдена 1809 M "Данциг"
 Серебро $21,000 - 0 6Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
1 шиллинг 1812 M "Данциг". Медь
 Медь $210 - 0 62Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
1 грош 1812 M "Данциг". Серебро
 Серебро $2,200 - 0 33Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
1 шиллинг 1812 M "Данциг". Серебро
 Серебро $1,400 - 0 16Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
1 грош 1809 M "Данциг". Серебро
 Серебро $1,700 - 0 16Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
Пробный 1 шиллинг 1808 "Данциг"
 Медь $2,100 - 0 4Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
Пробная 1/5 гульдена 1808 "Данциг"
 Серебро - - 0 0
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