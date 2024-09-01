Каталог монет Вольного города Данцига (1808-1812)

Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Вольного города Данцига с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Медь $170 - 0 76
Польша, Вольный город Данциг
1 грош 1809 M "Данциг". Медь
Серебро $1,200 - 0 24
Польша, Вольный город Данциг
1 шиллинг 1808 M "Данциг". Серебро
Медь $150 - 0 75
Польша, Вольный город Данциг
1 грош 1812 M "Данциг". Медь
Медь $350 - 0 61
Польша, Вольный город Данциг
1 шиллинг 1808 M "Данциг". Медь
Серебро $21,000 - 0 6
Польша, Вольный город Данциг
Пробная 1/5 гульдена 1809 M "Данциг"
Медь $210 - 0 62
Польша, Вольный город Данциг
1 шиллинг 1812 M "Данциг". Медь
Серебро $2,200 - 0 33
Польша, Вольный город Данциг
1 грош 1812 M "Данциг". Серебро
Серебро $1,400 - 0 16
Польша, Вольный город Данциг
1 шиллинг 1812 M "Данциг". Серебро
Серебро $1,700 - 0 16
Польша, Вольный город Данциг
1 грош 1809 M "Данциг". Серебро
Медь $2,100 - 0 4
Польша, Вольный город Данциг
Пробный 1 шиллинг 1808 "Данциг"
Серебро - - 0 0
Польша, Вольный город Данциг
Пробная 1/5 гульдена 1808 "Данциг"
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