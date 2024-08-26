Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 шиллинг 1808 года M "Данциг". Медь (Польша, Вольный город Данциг)
Разновидность: Медь
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1808
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 шиллинг 1808 года "Данциг" со знаком M. Медь. Это медная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 724 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 16550 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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