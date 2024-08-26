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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1808 года

для обращения

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1808 M Данциг Медь
Средняя цена 350 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1808 M Данциг Серебро
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 24

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1/5 гульдена 1808 Пробная Данциг
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1808 Пробный Данциг
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 4
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