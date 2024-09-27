1 шиллинг 1808 года M "Данциг". Серебро (Польша, Вольный город Данциг)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 шиллинг 1808 года "Данциг" со знаком M. Серебро. Это серебряная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7700 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

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