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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 шиллинг 1808 года "Данциг" (Польша, Вольный город Данциг)

Аверс монеты - Пробный 1 шиллинг 1808 года "Данциг" - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - Пробный 1 шиллинг 1808 года "Данциг" - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,98 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1808
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 шиллинг 1808 года "Данциг". Это медная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 225 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 19500 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
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Польша 1 шиллинг 1808 "Данциг" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 шиллинг 1808 "Данциг" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
5091 $
Цена в валюте аукциона 19500 PLN
Польша 1 шиллинг 1808 "Данциг" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 1 шиллинг 1808 "Данциг" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 1450 PLN
Польша 1 шиллинг 1808 "Данциг" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 1 шиллинг 1808 "Данциг" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 "Данциг" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 1 шиллинг 1808 "Данциг" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1808 "Данциг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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