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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 1 шиллинг Вольного города Данцига - Польша

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1 шиллинг 1808 Пробный

Данциг
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1808 R8 0 4
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