Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1809 года M "Данциг". Медь (Польша, Вольный город Данциг)
Разновидность: Медь
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 1 грош
- Год 1809
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1809 года "Данциг" со знаком M. Медь. Это медная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 645 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 27500 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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