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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1809 года M "Данциг". Медь (Польша, Вольный город Данциг)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - 1 грош 1809 года M "Данциг" Медь - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 1 грош 1809 года M "Данциг" Медь - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 1 грош
  • Год 1809
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1809 года "Данциг" со знаком M. Медь. Это медная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 645 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 27500 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stare Monety (8)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (13)
  • Wójcicki (14)
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
222 $
Цена в валюте аукциона 875 PLN
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность F
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1809 "Данциг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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