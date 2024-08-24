1 грош 1809 года M "Данциг". Медь (Польша, Вольный город Данциг)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1809 года "Данциг" со знаком M. Медь. Это медная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 645 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 27500 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

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