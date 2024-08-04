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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1809 года

для обращения

Аверс
Реверс
1 грош 1809 M Данциг Медь
Средняя цена 170 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
1 грош 1809 M Данциг Серебро
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 16

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1/5 гульдена 1809 M Пробная Данциг
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 6
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