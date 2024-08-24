Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробная 1/5 гульдена 1809 года M "Данциг" (Польша, Вольный город Данциг)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 1/5 гульдена
- Год 1809
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная 1/5 гульдена 1809 года "Данциг" со знаком M. Это серебряная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 125000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (1)
- HIRSCH (1)
- Niemczyk (3)
- Wójcicki (1)
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
11931 $
Цена в валюте аукциона 52000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
16549 $
Цена в валюте аукциона 65000 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/5 гульдена 1809 "Данциг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск