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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробная 1/5 гульдена 1809 года M "Данциг" (Польша, Вольный город Данциг)

Аверс монеты - Пробная 1/5 гульдена 1809 года M "Данциг" - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - Пробная 1/5 гульдена 1809 года M "Данциг" - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 1/5 гульдена
  • Год 1809
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная 1/5 гульдена 1809 года "Данциг" со знаком M. Это серебряная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 125000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2020.

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Польша 1/5 гульдена 1809 M "Данциг" (Пробная) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1/5 гульдена 1809 M "Данциг" (Пробная) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
11931 $
Цена в валюте аукциона 52000 PLN
Польша 1/5 гульдена 1809 M "Данциг" (Пробная) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 1/5 гульдена 1809 M "Данциг" (Пробная) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
16549 $
Цена в валюте аукциона 65000 PLN
Польша 1/5 гульдена 1809 M "Данциг" (Пробная) на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Польша 1/5 гульдена 1809 M "Данциг" (Пробная) на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1/5 гульдена 1809 M "Данциг" (Пробная) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 1/5 гульдена 1809 M "Данциг" (Пробная) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Польша 1/5 гульдена 1809 M "Данциг" (Пробная) на аукционе HIRSCH - September 23, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 1/5 гульдена 1809 M "Данциг" (Пробная) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 1/5 гульдена 1809 M "Данциг" (Пробная) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/5 гульдена 1809 "Данциг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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