Пробная 1/5 гульдена 1809 года M "Данциг" (Польша, Вольный город Данциг)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная 1/5 гульдена 1809 года "Данциг" со знаком M. Это серебряная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 125000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2020.

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