1 грош 1809 года M "Данциг". Серебро (Польша, Вольный город Данциг)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1809 года "Данциг" со знаком M. Серебро. Это серебряная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 14500 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

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