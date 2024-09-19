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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1809 года M "Данциг". Серебро (Польша, Вольный город Данциг)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 1 грош 1809 года M "Данциг" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 1 грош 1809 года M "Данциг" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 1 грош
  • Год 1809
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1809 года "Данциг" со знаком M. Серебро. Это серебряная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 14500 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
2387 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
3347 $
Цена в валюте аукциона 14500 PLN
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Stack's - March 3, 2023
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 1 грош 1809 M "Данциг" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1991
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1809 "Данциг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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