Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1809 года M "Данциг". Серебро (Польша, Вольный город Данциг)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,9 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 1 грош
- Год 1809
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1809 года "Данциг" со знаком M. Серебро. Это серебряная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 14500 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
3347 $
Цена в валюте аукциона 14500 PLN
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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