Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 шиллинг 1812 года M "Данциг". Медь (Польша, Вольный город Данциг)
Разновидность: Медь
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1812
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 шиллинг 1812 года "Данциг" со знаком M. Медь. Это медная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе WDA - MiM за 4600 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность MS64 BN NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS61 BN NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF35 BN NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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