1 грош 1812 года M "Данциг". Серебро (Польша, Вольный город Данциг)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1812 года "Данциг" со знаком M. Серебро. Это серебряная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 644 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 21000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

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