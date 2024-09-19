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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1812 года M "Данциг". Серебро (Польша, Вольный город Данциг)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 1 грош 1812 года M "Данциг" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 1 грош 1812 года M "Данциг" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 1 грош
  • Год 1812
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1812 года "Данциг" со знаком M. Серебро. Это серебряная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 644 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 21000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

Сохранность
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
2043 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Chaponnière - November 20, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
1861 $
Цена в валюте аукциона 7400 PLN
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS63 NGC
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 1 грош 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1812 "Данциг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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