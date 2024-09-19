Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1812 года M "Данциг". Серебро (Польша, Вольный город Данциг)
Разновидность: Серебро
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,9 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 1 грош
- Год 1812
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1812 года "Данциг" со знаком M. Серебро. Это серебряная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 644 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 21000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
1861 $
Цена в валюте аукциона 7400 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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