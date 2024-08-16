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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 шиллинг 1812 года M "Данциг". Серебро (Польша, Вольный город Данциг)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 1 шиллинг 1812 года M "Данциг" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 1 шиллинг 1812 года M "Данциг" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,25 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1812
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 шиллинг 1812 года "Данциг" со знаком M. Серебро. Это серебряная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 14000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
2162 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
891 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Künker - June 20, 2011
Продавец Künker
Дата 20 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе GGN - April 20, 2002
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность XF
Цена
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе GGN - October 21, 2000
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе GGN - October 21, 2000
Продавец GGN
Дата 21 октября 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1812 "Данциг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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