Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1812 года IB (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,46 гр
- Чистого золота (0,1097 oz) 3,4116 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 8,546
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал Дукат
- Год 1812
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (145)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1812 года со знаком IB. Это золотая монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 485 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 34000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 10 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
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Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
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Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
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Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 24 июня 2022
Сохранность MS62 PCGS
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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