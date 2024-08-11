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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1812 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - Дукат 1812 года IB - цена золотой монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - Дукат 1812 года IB - цена золотой монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,46 гр
  • Чистого золота (0,1097 oz) 3,4116 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 8,546

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал Дукат
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (145)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1812 года со знаком IB. Это золотая монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 485 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 34000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
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Польша Дукат 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Дукат 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
6324 $
Цена в валюте аукциона 25000 PLN
Польша Дукат 1812 IB на аукционе Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
5094 $
Цена в валюте аукциона 4000 GBP
Польша Дукат 1812 IB на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Дукат 1812 IB на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1812 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Дукат 1812 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1812 IB на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Дукат 1812 IB на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1812 IB на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Дукат 1812 IB на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Дукат 1812 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Дукат 1812 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1812 IB на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Дукат 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Дукат 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1812 IB на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Дукат 1812 IB на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Дукат 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1812 IB на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1812 IB на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1812 IB на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Дукат 1812 IB на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Дукат 1812 IB на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Дукат 1812 IB на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1812 IB на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Дукат 1812 IB на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1812 IB на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Дукат 1812 IB на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1812 IB на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Дукат 1812 IB на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1812 IB на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1812 IB на аукционе SINCONA - May 17, 2022
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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