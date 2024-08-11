Дукат 1812 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1812 года со знаком IB. Это золотая монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 485 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 34000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

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