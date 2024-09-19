Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1812 года IB (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,195)
- Вес 2,9 гр
- Чистого серебра (0,0182 oz) 0,5655 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 950,672
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 10 грошей
- Год 1812
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1812 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6800 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.
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Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 1 марта 2024
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Сохранность MS63 NGC
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Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
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Сохранность AU
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