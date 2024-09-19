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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1812 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 10 грошей 1812 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 10 грошей 1812 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,195)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0182 oz) 0,5655 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 950,672

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1812 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6800 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе Numision - May 21, 2023
Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе Numision - May 21, 2023
Продавец Numision
Дата 21 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 10 грошей 1812 IB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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