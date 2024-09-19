10 грошей 1812 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1812 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6800 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.

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