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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1812 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 1 грош 1812 года IB - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 1 грош 1812 года IB - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,7 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 6,377,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 1 грош
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (159)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1812 года со знаком IB. Это медная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 1 грош 1812 IB на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 грош 1812 IB на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша 1 грош 1812 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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