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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1/6 талера 1812 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 1/6 талера 1812 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 1/6 талера 1812 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,532)
  • Вес 4,9 гр
  • Чистого серебра (0,0838 oz) 2,6068 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 223,058

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/6 талера 1812 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 24000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2281 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/6 талера 1812 IB на аукционе Emporium Hamburg - January 3, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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