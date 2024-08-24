Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1/6 талера 1812 года IB (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,532)
- Вес 4,9 гр
- Чистого серебра (0,0838 oz) 2,6068 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 223,058
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 1/6 талера
- Год 1812
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/6 талера 1812 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 24000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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