1/6 талера 1812 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/6 талера 1812 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 24000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

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