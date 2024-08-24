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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1812 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 5 грошей 1812 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 5 грошей 1812 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,195)
  • Вес 2,1 гр
  • Чистого серебра (0,0132 oz) 0,4095 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 3,404,534

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1812 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6255 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1248 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
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Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 5 грошей 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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