1/3 талера 1812 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/3 талера 1812 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 778 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 17500 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

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