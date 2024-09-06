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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1/3 талера 1812 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 1/3 талера 1812 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 1/3 талера 1812 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8,66 гр
  • Чистого серебра (0,174 oz) 5,4125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 2,804,086

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (275)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/3 талера 1812 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 778 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 17500 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1733 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
248 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1/3 талера 1812 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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