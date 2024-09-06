Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1/3 талера 1812 года IB (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8,66 гр
- Чистого серебра (0,174 oz) 5,4125 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 2,804,086
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 1/3 талера
- Год 1812
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (275)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/3 талера 1812 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 778 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 17500 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Antykwariat u Nilsa (1)
- Busso Peus (1)
- Cieszyńskie CN (1)
- COINSNET (7)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
- GGN (12)
- Grün (3)
- Heritage (1)
- Hess Divo (1)
- HIRSCH (1)
- Höhn (10)
- Künker (12)
- MARCINIAK (25)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Myntauktioner i Sverige AB (1)
- Niemczyk (36)
- Numedux (5)
- Numimarket (18)
- Numis Poland (3)
- Numisbalt (3)
- PDA & PGN (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Russiancoin (10)
- Rzeszowski DA (12)
- Schulman (1)
- Solidus Numismatik (1)
- Spink (1)
- Stack's (1)
- Stare Monety (3)
- Stary Sklep (2)
- Stephen Album (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (7)
- WCN (60)
- WDA - MiM (12)
- Westfälische (4)
- Wójcicki (14)
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1733 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 14
Где продать?
Для продажи 1/3 талера 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск