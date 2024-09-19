Каталог монет Михаила Корибута (1669-1673)

Михаил Корибут Вишневецкий правил с 1669 по 1673 г. Вторая часть его имени, Корибут, является названием его родового герба. Он родился 31 июля 1640 года в Белом Камне (село в совр. Украине). Его отцом был знаменитый "Ярема" - Иеремия Вишневецкий. После смерти отца в 1651 году Михаил попал под опеку епископа Вроцлавского и Плоцкого Карла Фердинанда Вазы и сандомирского воеводы Яна “Собипана” Замойского. Оттуда Михаил направился ко двору короля Яна II Казимира. На момент отречения от престола Яна Казимира в 1668 г., Михаилу Вишневецкому было 28 лет. Больших политических амбиций он не имел. Хотя он был хорошо образован и говорил на восьми языках, у него не было лидерских качеств. Тем не менее, он был выдвинут в качестве кандидата на престол. К удивлению самого Михаила дворянство его поддержало. Во-первых, помогла слава его отца, а во-вторых, он был единственным кандидатом от Польши (остальные претенденты на престол были иностранцами). 19 июня 1669 года он был избран королем. Церемония коронации состоялась 29 сентября. В правление Михаила Корибута Вишневецкого выделяются два главных события: соперничество между шляхетскими группировками, “недовольными” (противники короля) и “регалистами”(сторонниками короля) и война с Турцией. Борьба между двумя доминирующими магнатскими группировками привела Речь Посполитую на грань гражданской войны. Страна все глубже погружалась в анархию. Тем временем, в 1672 году Турция начала военные действия и захватила "неприступную крепость" - Каменец-Подольский. Польша была вынуждена подписать унизительный Бучачский мир, по которому она потеряла огромные территории на востоке и обязалась выплатить Турции контрибуцию, что поставило Речь Посполитую в положение турецкой вотчины. В начале 1673 года было проведено заседание по умиротворению, на котором “недовольные” примирились с “регалистами”. Также было принято решение отказаться ратифицировать мир, подписанный в Бучаче. Польша начинает готовиться к войне с Турцией. Вскоре, 10 ноября 1673 года Михаил Корибут умирает. Его правление омрачено злонамеренной пропагандой лагеря “недовольных”, которую часто принимают за чистую монету. В действительности, эта оценки должны быть взвешенными и учитывать тот факт, что возможности короля в 1669-1673 годах были весьма ограничены.



Закрытие монетных дворов короны

Вскоре после отречения Яна Казимира от престола в 1668 году сейм принял решение закрыть все коронные и литовские монетные дворы. В 1669 году сейм подтвердил это решение, одновременно разрешив производство на монетных дворах в Гданьске, Торуне и Эльблонге. Это стало результатом эффективных действий со стороны представителей прусских городов, которые избавились от конкурентов и развили чеканное производство в больших масштабах, чеканя высокодоходные билонные монеты - шеляги.



Денежно-кредитная ситуация в Речи Посполитой. Чеканка короны.

В то время, когда Михаил Корибут взошел на престол, денежные отношения в Речи Посполитой требовали радикальных изменений. Страна была наводнена неполноценными монетами, выпущенными во времена Яна Казимира. На денежном рынке преобладали злотовки, называемые "тымфами", и медные шеляги - "боратинки". Обменный курс стабилизировался на уровне 90 шелягов за одну злотовку. Все понимали о необходимости проведения денежной реформы. Уже в договорах подготовленных для Михаила Корибута, был пункт, налагающий на будущего короля обязательство изъять из обращения “тымфы” и “боратинки”, а также провести коренную реформу денежной системы на Коронационном сейме. Однако задача оказалась невыполнимой.



Ян Анджей Морштын, великий казначей короны, также осознавал необходимость денежной реформы. В 1671 году он поручил Михаилу Ходерману, казначею Быдгощского монетного двора, который не работал в течение трех лет, произвести чеканку пробных злотовок достоинством в 1/3 талера. Это были монеты весом 9,52 г, содержащие 7,14 г чистого серебра. Казначей надеялся, что Сейм одобрит их производство. Однако этого не произошло. Сейм не принял никаких решений в этом вопросе, поскольку он был сорван. Коронные монетные дворы оставались закрытыми до конца правления Михаила Корибута. Единственными монетами государственной чеканки того периода являются упомянутые пробные злотовки 1671 года и пробные два дуката того же года.



Городская чеканка - Гданьск, Торунь и Эльблонг

По решению городского совета от 15 мая 1670 года Гданьский монетный двор начал выпускать шеляги и золотые монеты. Монетным двором в то время управлял Даниэль Лессе, пробирщиком был Кристиан Ширмер, а гравером - один из самых выдающихся медальеров эпохи барокко Иоганн Хён - младший. Известно также имя мастера монетного двора Даниэля Лагаца. Гданьские шиллинги того периода имеют дату 1670 г. Монеты чеканились из серебра низкой пробы. Их средний вес составлял 0,71 г. В 1673 году, по просьбе городского совета, гданьский пробирщик Кристиан Ширмер исследовал циркулирующие шеляги Торуни. Оказалось, что они содержат на 23% меньше чистого серебра, чем гданьские. Дукаты были отчеканены в 1670 (с исправленной на штемпеле датой 69/70), 1672 и 1673 годах. На двух дукатах не был проставлен год. Оба золотых номинала были традиционно выбиты из 23,5-каратного золота.



***



В 1668-1672 годах монетный двор в Торуни был арендован Хенриком Зивертом. Он отчеканил шеляг с датой 1671 года. Известны также две золотые монеты этого года с инициалами HS. Одна из них (из коллекции Э. Гуттен-Чапского) весит два дуката, другая (когда-то находившаяся в коллекции Потоцких) - три дуката. Следующим арендатором монетного двора в Торуни с 30 мая 1672 года был Ханс Даниэль Лауэр. Он чеканил под штемпелем Михаила Корибута шеляги без даты и после смерти короля (вероятно, до 1676 года).



***



На монетном дворе Эльблонга, которым руководил Кшиштоф Шульц, как и в Гданьске и Торуни, были отчеканены шеляги: 1671, 1672, 1673 и без даты. Кроме того, монетный двор выпустил небольшое количество золотых монет. В 1671 году были выпущены дукаты, а в 1672 году - дукаты, два дуката и монеты весом три дуката (для их изготовления использовались штемпели в два дуката). Обстоятельства чеканки талеров и полуталеров, о которых нет сведений в источниках, неясны, а первое упоминание о них относится к 1725 году.