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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1670 года "Торунь" (Польша, Михаил Корибут)

Аверс монеты - 2 дуката 1670 года "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Михаил Корибут Реверс монеты - 2 дуката 1670 года "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Михаил Корибут

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,5 гр
  • Диаметр 31 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Михаил Корибут
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1670
  • Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1670 года "Торунь". Это золотая монета периода Михаила Корибута. Рекорд цены принадлежит лоту 5292 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 22 июня 2011.

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Польша 2 дуката 1670 "Торунь" на аукционе Künker - June 23, 2011
Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность VF
Цена
31359 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Польша 2 дуката 1670 "Торунь" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша 2 дуката 1670 "Торунь" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1670 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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