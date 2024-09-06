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2 дуката 1670 года "Торунь" (Польша, Михаил Корибут)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1670 года "Торунь". Это золотая монета периода Михаила Корибута. Рекорд цены принадлежит лоту 5292 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 22 июня 2011.
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